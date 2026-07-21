O jornalista Ricardo Simões Ferreira é o novo diretor-executivo do Motor24, o jornal digital do Global Media Group dedicado à mobilidade.

O Motor24 conta, a partir de hoje, com um site renovado, que inclui melhorias a nível de conteúdos, design e funcionalidades.

Ricardo Simões Ferreira é também editor executivo do Diário de Notícias, função que vai acumular com a direção do Motor24. A sua nomeação insere-se numa lógica de renovação e de relançamento do Motor24, num quadro de estreita colaboração e potenciamento de sinergias com o Diário de Notícias, o Dinheiro Vivo e as outras marcas do Global Media Group.

Em setembro, será apresentada a nova oferta editorial e comercial do Motor24, com uma forte aposta no multimédia e em novas formas de contar histórias.

O diretor geral editorial do grupo, Filipe Alves, continuará a desempenhar as funções de diretor do Motor24, mas a direção-executiva será exercida por Ricardo Simões Ferreira.

O Motor24 é um órgão de informação especializada dedicado à informação sobre mobilidade nas suas mais variadas facetas, desde a apresentação de novos produtos automóveis à competição motorizada, abarcando ainda as novas soluções e tecnologias de mobilidade e inovação tecnológica ligada a este setor num panorama em rápida transição.