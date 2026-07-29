Stellantis vende negócio de 'car-sharing' Free2move ao fundo alemão Mutares

A Stellantis N.V. e a sociedade de investimento alemã Mutares SE & Co. KGaA anunciaram a celebração de um acordo para a transferência da totalidade da participação acionista no negócio de car-sharing da marca Free2move. Os detalhes financeiros da transação não foram divulgados pelas partes.

A conclusão do negócio está prevista para o final do corrente ano, estando ainda dependente da aprovação das autoridades reguladoras competentes e do cumprimento dos processos de consulta prévia aos órgãos representativos dos trabalhadores.

A venda da divisão de mobilidade enquadra-se no plano estratégico FaSTLAne 2030, através do qual o construtor automóvel pretende racionalizar ativos e otimizar a alocação de capital para o seu negócio fundamental de produção e venda de veículos. No comunicado conjunto divulgado pelas duas entidades, Virgilio Cerutti, responsável pelo desenvolvimento de negócios e parcerias da Stellantis, enquadrou a decisão no alinhamento das prioridades do grupo. "Ao concentrar o nosso foco nas atividades automóveis essenciais, reforçamos a nossa capacidade de entregar um desempenho sustentável a longo prazo", afirmou o responsável.

Com o desinvestimento por parte do grupo automóvel, a Free2move passará a operar de forma autónoma sob a tutela da Mutares. A sociedade de private equity pretende converter a empresa numa plataforma independente de mobilidade urbana, apostando na reorganização da frota internacional, na aceleração da transição para veículos elétricos e no reforço da experiência dos utilizadores nas cidades onde opera.

Johannes Laumann, Chief Investment Officer da Mutares, destacou o potencial de crescimento da empresa após a separação da casa-mãe. "O negócio de partilha de automóveis da Free2move combina uma marca forte e reconhecida internacionalmente com um claro potencial de melhoria operacional após o carve-out da Stellantis", salientou o executivo da firma alemã, em comunicado.

Após a saída do capital da Free2move, a Stellantis mantém a sua presença no setor dos serviços de mobilidade e frotas através da Leasys, a sua empresa dedicada ao aluguer operacional de longa duração.