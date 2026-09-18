Stellantis expõe nove concept cars em Paris
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Stellantis expõe nove concept cars em Paris

O evento que decorrerá entre 12 e 18 de outubro terá como grande referência o DS Nº 7 com motorizações híbridas e totalmente elétricas e com uma autonomia, no caso do long range, de 740 km.
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O grupo Stellatins vai aproveitar o Salão Automóvel de Paris para expor nove conceptar cars de oito marcas que estão no seu portfólio. O grupo reservou a maior área de exposições do evento com cerca de meio hectare, com experiências interativas e fará estreias.

Falamos do DS Nº 7, do Fiat Grizzly, do novo Lancia Gamma, um crossover C-UV, do Leapmotor B03, um veículo elétrico do segmento B, ainda do D19 que é um SUV de última geração da Leapmotor, e ainda do Opel Corsa GSE.

O evento que decorrerá entre 12 e 18 de outubro terá como grande referência o DS Nº 7 com motorizações híbridas e totalmente elétricas e com uma autonomia, no caso do long range, de 740 km.

A Fiat mostrará os novos Grizzly e a versão fastback, ambos SUV; enquanto a Lancia vai regressar ao mercado dos crossovers C-UV e marca o relançamento da insígnia em toda a Europa, já que o mercado core tem sido Itália.

A marca chinesa representada pela Stellantis, a Leapmotor, terá duas estreias e aposta na conetividade avançada, enquanto a Opel lança o Corsa GSE e irá mostrar o design final do monolugar Opel GSE 27 FE, de Fórmula E.

A Alfa Romeo aproveita e apresenta toda a gama, para além de um carro de museu, o Spider Duetto.

A Peugeot apresentará o Hypersquare e o protótipo Polygon. Uma novidade será a apresentação do 9x8 Hypercar que compete no Campeonato do Mundo FIA de Resistência, a WEC, para além de aproveitar para mostrar o E-208 GTi.

De recordar que a Stellantis tem uma nova plataforma modular multi-energia, a STLA One.

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