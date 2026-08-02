Tesla atinge marco de 10 milhões de veículos elétricos produzidos no mundo

A Tesla alcançou esta semana a marca dos 10 milhões de veículos elétricos produzidos a nível global. O automóvel simbólico — um Model Y Juniper — saiu da linha de montagem da fábrica da empresa em Fremont, na Califórnia, onde colaboradores da construtora se reuniram para celebrar o feito com o tradicional corte de fita e chuva de confetti.

A escolha da fábrica de Fremont para marcar este número histórico encerra um ciclo simbólico para a empresa liderada por Elon Musk. Foi nesta unidade fabril que a Tesla deu início à produção em série dos seus automóveis há 14 anos, em junho de 2012, com o lançamento do sedan de luxo Model S (entretanto descontinuado).

Aceleração na produção global

Os dados operacionais da empresa evidenciam uma aceleração acentuada na capacidade industrial da marca nos últimos anos. Enquanto a Tesla demorou cerca de 11 anos para atingir os primeiros cinco milhões de automóveis fabricados (marco assinalado em setembro de 2023), a duplicação desse valor acumulado para os 10 milhões exigiu menos de três anos.

Esta evolução da capacidade de fabrico decorre da expansão da rede fabril da construtora. Até à inauguração da Gigafactory de Xangai, no final de 2019, Fremont figurava como a única fábrica de montagem de automóveis de passageiros da marca. A subsequente entrada em funcionamento das unidades industriais em Berlim e em Austin, no Texas, permitiu diversificar a produção geográfica e responder ao volume de encomendas global.

Além da consolidação da gama atual, os planos operacionais da empresa preveem um novo aumento da escala de fabrico com a introdução do Cybercab — um veículo de dois lugares dedicado ao serviço de robotáxi —, cuja produção de unidades comerciais está projetada para iniciar entre o final deste ano e o início do próximo ano na gigafactory de Austin.