Testes de colisão. Chinesa Geely supera normas Euro NCAP

O grupo automóvel chinês Geely, que está presente em Portugal com dois modelos eletrificados, anunciou um teste inédito de duplo impacto lateral na Europa, algo que supera os requisitos das normas de segurança Euro NCAP.

O objetivo do construtor automóvel foi demonstrar a “robustez da sua estrutura e a segurança da bateria” e, para isso, criou um teste de colisão beyond compliance nas instalações da UTAC (entidade acreditada pela Euro NCAP), em França.

O teste foi feito com o SUV híbrido Geely Starray EM-i, que simulou um cenário de colisão em cadeia, com um nível de energia substancialmente superior ao exigido pelos regulamentos e normas atuais da Euro NCAP.

O veículo de ensaio foi atingido lateralmente por uma barreira deformável móvel a 60 km/h e projetado contra um poste rígido posicionado no lado oposto. Foi esta sequência que levou a um severo segundo impacto que colocou à prova a integridade da estrutura, a celeridade dos algoritmos de ativação dos airbags e a proteção do sistema elétrico da bateria.

Refere a marca que os resultados indicaram que o habitáculo manteve a sua forma, os airbags e pré-tensores atuaram com a máxima precisão, e o sistema ECall foi ativado e as portas desbloquearam.

A Geely tem classificações 5 estrelas em avaliações internacionais da Euro NCAP, da C-NCAP, da ANCAP, da ASEAN NCAP, e da C-IASI. A empresa indica que tem partilhado patentes de segurança com a indústria automóvel, e deu o exemplo do sistema de quebra de vidros com um único toque, e soluções de proteção inferior da bateria.

Em Portugal, a Geely está a comercializar o SUV Super Híbrido Plug-in Geely Starray EM-i, com PVP de 29.590 euros mais IVA; e o elétrico Geely E5 com o PVP de 28.990 euros mais IVA. Todos os modelos têm oito anos de garantia ou 200 mil quilómetros, para veículo e bateria.