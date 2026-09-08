Veja o vídeo. Tesla testa condução autónoma supervisionada nas ruas mais estreitas da Dinamarca

Um teste recente realizado nas artérias mais exigentes do centro histórico de Aarhus, na Dinamarca, colocou à prova as capacidades do sistema Full Self-Driving (Supervised) da Tesla num traçado urbano tipicamente europeu.

O percurso de cerca de 21 minutos, divulgado pelo canal robot*irl, levou o veículo elétrico por ruas estreitas em calçada, ladeadas por esplanadas e com forte densidade de ciclistas e peões, zonas onde os automóveis circulam sem prioridade estrita sobre quem se desloca a pé.

Ao longo de todo o trajeto documentado, o condutor não precisou de intervir diretamente sobre o volante ou os pedais. O software foi capaz de gerir cruzamentos complexos com outros veículos em sentido inverso, contornou carrinhos de bebé estacionados à margem da via, aguardou pela passagem de bicicletas antes de iniciar manobras e abrandou perante peões e animais que atravessavam a faixa de rodagem.