Verstappen bate dupla da Ferrari e garante a 'pole position' para o GP de Singapura

A qualificação para o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 encerrou este sábado (10) sob os holofotes de Marina Bay com um duelo ao milésimo entre a Red Bull e a Scuderia Ferrari. Max Verstappen rubricou a melhor volta da fase decisiva ao parar o cronómetro em 1:31.373, batendo Charles Leclerc por apenas 54 milésimos de segundo (1:31.427) e deixando Lewis Hamilton com o terceiro registo (1:31.496).

A sessão, que decorreu já com o asfalto totalmente seco após a forte instabilidade meteorológica sentida mais cedo, viu o trio da frente alternar constantemente nos lugares cimeiros ao longo dos derradeiros minutos do Q3.

Hamilton foi o primeiro a fixar uma marca de referência nas tentativas iniciais, confirmando a competitividade dos monolugares de Maranello no traçado urbano já mostrada nos treinos e na corrida Sprint.

Na resposta, Leclerc conseguiu retirar mais algumas décimas e colocou-se provisoriamente no topo da tabela, antes de Verstappen tirar o máximo partido do setor intermédio e fechar a sua volta final sem margem para erro.

À saída do monolugar, nas entrevistas rápidas realizadas em pista, Max Verstappen sublinhou a exigência física e técnica de encontrar o limite entre os muros da pista criada na marina. "Foi uma sessão extremamente renhida e sabíamos que tínhamos de arriscar tudo até ao limite dos muros na última volta rápida. O carro respondeu muito bem com o pneu macio nesta fase final. É fantástico garantir esta pole num traçado onde ultrapassar é tão complicado", destacou o neerlandês.

Do lado da Ferrari, Charles Leclerc não escondeu a ponta de desilusão pela escassa diferença face ao tempo da pole, embora tenha enaltecido o salto qualitativo da equipa. "Ficar a apenas cinco centésimos da pole custa sempre um pouco, mas demos um passo em frente notável face ao comportamento que tínhamos sentido mais cedo na Sprint. Temos uma excelente posição de partida para atacar amanhã", analisou o piloto monegasco.

Logo atrás, Lewis Hamilton expressou satisfação pelo rendimento geral do carro e pelas opções táticas em aberto para a corrida principal deste domingo. "O carro esteve muito bem equilibrado e a equipa fez um trabalho impecável nas afinações após a chuva. Estar na segunda linha e logo atrás do Max dá-nos boas perspetivas estratégicas para a corrida", reforçou o britânico.



Manhã molhada na Sprint

A corrida Sprint, decorrida na parte da manhã, ficou marcada pela chuva torrencial e por sucessivas reviravoltas no asfalto molhado, num cenário onde Max Verstappen já tinha saído vitorioso, impondo o seu ritmo no meio de múltiplos incidentes.

Nessa curta prova, a Ferrari tinha construído as bases da sua competitividade do dia ao assegurar um duplo pódio, enquanto a McLaren viveu uma sessão para esquecer, vendo os seus pilotos afastados da discussão dos lugares cimeiros ao embaterem um no outro na última volta da corrida.

Com a transição do piso molhado da Sprint para o asfalto seco da qualificação noturna, a hierarquia no topo manteve Verstappen e a dupla da Ferrari como os principais protagonistas para o Grande Prémio de domingo.

De destacar que tanto na Sprint como na qualificação os dois pilotos da Mercedes, George Russel e Kimi Antonelli, tiveram prestações abaixo do habitual.

Russel -- que até partia da primeira linha -- despistou-se logo no arranque na Sprint e na qualificação ficou-se pelo 6.º lugar em termos cronometrados, com uma volta de 1:31.747 no Q3. De qualquer forma, partirá no último lugar uma vez que tem uma penalização acumulada de 40 lugares na grelha devido à troca de múltiplos componentes da unidade de potência.

Já o companheiro de equipa, atual líder do campeonato do mundo de pilotos, ficou no quarto lugar no Sprint e é nessa mesma posição que partirá para o Grande Prémio deste domingo, tendo cronometrado 1:31.562, mais 0,189 segundos do que Verstappen.