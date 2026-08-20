VIGO é o SUV mais recente da Dongfeng

Abriram as pré-vendas em Portugal do novo Dongfeng VIGO, um SUV 100% elétrico e com o qual a marca diz pretende “democratizar o acesso à mobilidade elétrica”. A autonomia em ciclo WLTP, chega aos 521km e tem capacidade de carregamento rápido até 167kW. O preço continua na faixa a que os automóveis chineses nos habituaram: 33.198 euros com IVA incluído.

Esta versão de lançamento dá pelo nome de “One Edititon” e o preço deste veículo do segmento B, está inserido numa campanha que dura até final de setembro. As características do veículo passam pela dimensão compacta e com um interior funcional. O motor elétrico de 120kW, o equivalente a 163cv de potência, é alimentado por uma bateria LFP (iões de lítio) de 51,87kW e os 521km de autonomia anunciados são para o ciclo urbano, já que em ciclo combinado, incluindo autoestradas, a autonomia oficial é de 340km.

O construtor compensa esta autonomia em estrada relativamente reduzida com a capacidade de carregamento em “super chargers”, onde diz precisar de apenas 18 minutos para levar a carga dos 30% aos 80%. A utilização do veículo é preferencialmente citadina.