Volvo EX30 ganha tecnologia bidirecional e passa a fornecer energia a dispositivos externos

A Volvo Cars começou a disponibilizar uma atualização de software remota (over-the-air – OTA) para o modelo EX30 que introduz a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). A nova capacidade permite utilizar a energia acumulada na bateria de tração do SUV compacto para alimentar equipamentos elétricos externos, operando de forma equivalente a uma tomada elétrica convencional sobre rodas.

O sistema debita uma potência máxima de até 3kW a 16 amperes através de um adaptador específico (comercializado em separado), o qual se conecta diretamente à tomada de carregamento da viatura, segundo comunicado da construtora.

De modo a salvaguardar a autonomia de circulação do automóvel, o fornecimento de eletricidade a aparelhos exteriores é automaticamente suspenso logo que a carga da bateria desce para os 20%. Com este pacote de software, o EX30 torna-se num dos primeiros modelos do segmento compacto premium a incorporar funcionalidades de carregamento bidirecional, tecnologia que também equipa o SUV 100% elétrico EX60.

O pacote de distribuição de software, gratuito e extensível tanto a novas encomendas como a unidades já entregues aos utilizadores, será disponibilizado de forma progressiva ao longo das próximas semanas, pode ainda ler-se na nota de imprensa. No plano geográfico, a funcionalidade V2L abrange os mercados das regiões EMEA, Ásia-Pacífico e América Latina que utilizem a norma técnica CCS2. Pelo contrário, a função não estará operacional nas unidades comercializadas nos Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Coreia do Sul e Taiwan.

Adicionalmente, a atualização OTA ativa a tecnologia Plug & Charge em mercados europeus selecionados — incluindo Portugal — para os veículos produzidos a partir do modelo de 2026.

O protocolo permite que, em postos de carregamento públicos compatíveis, o processo de autenticação, carregamento e faturação se inicie de forma automática assim que o cabo é encaixado, eliminando o recurso a cartões RFID ou aplicações para telemóvel.

O pacote de melhorias digitais inclui também uma reformulação do sistema de infotainment, com menus de configuração simplificados e uma barra contextual personalizável desenhada para disponibilizar ações preditivas e atalhos rápidos às preferências de condução.