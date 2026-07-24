Xpeng L03 e a democratização da Inteligência Artificial

Chega à Europa no início de 2027, terá um valor abaixo dos 40 mil euros no mercado nacional e constitui, promete, a “democratização” da Inteligência Artificial (IA) aplicada a um automóvel 100% elétrico. Com pompa e circunstância foi apresentado em Munique o Xpeng L03. Mas há mais.

No evento “Xpeng Global Brand Event”, e com apresentação simultânea para 65 países, a marca chinesa revelou o seu primeiro modelo com tecnologia EREV (Extended Range Electric Vehicle), uma motorização a gasolina, mas com a particularidade de não estar ligado às rodas, mas antes com a função de produção de eletricidade para alimentar a bateria e aumentar a autonomia combinada até 1000 quilómetros.

Não se trata de um híbrido, com uma solução que funciona com um extensor de autonomia. Este é o primeiro veículo da Xpeng que não é 100% elétrico, deverá chegar ao mercado português no último trimestre do ano e terá um valor ligeiramente superior a 40 mil euros. E, diga-se de passagem, que será um preço que ficará cerca de cinco mil euros acima do preço que se irá praticar na Alemanha.