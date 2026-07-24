Xpeng L03 e a democratização da Inteligência Artificial

Chega à Europa no início de 2027, terá um valor abaixo dos 40 mil euros no mercado nacional e constitui, promete, a “democratização” da Inteligência Artificial (IA) aplicada a um automóvel 100% elétrico. Com pompa e circunstância foi apresentado em Munique o Xpeng L03. Mas há mais.
No evento “Xpeng Global Brand Event”, e com apresentação simultânea para 65 países, a marca chinesa revelou o seu primeiro modelo com tecnologia EREV (Extended Range Electric Vehicle), uma motorização a gasolina, mas com a particularidade de não estar ligado às rodas, mas antes com a função de produção de eletricidade para alimentar a bateria e aumentar a autonomia combinada até 1000 quilómetros.
Não se trata de um híbrido, com uma solução que funciona com um extensor de autonomia. Este é o primeiro veículo da Xpeng que não é 100% elétrico, deverá chegar ao mercado português no último trimestre do ano e terá um valor ligeiramente superior a 40 mil euros. E, diga-se de passagem, que será um preço que ficará cerca de cinco mil euros acima do preço que se irá praticar na Alemanha.
Subordinada ao tema “Xpeng Live: Physical AI for all” e perante cerca de meio milhar de jornalistas, a marca anunciou duas viaturas distintas, como referimos. Comecemos pelo EREV, até porque será aquele que chegará mais cedo a Portugal. É um veículo que se destina a quem quer autonomia alargada. O Xpeng L03 PowerX tem rodas sempre acionadas pelo motor elétrico, o extensor destina-se apenas, e só, a recarregar a bateria e funciona - como indicou um técnico da Xpeng na apresentação aos jornalistas em Munique – como uma espécie de power bank. Nesta motorização, o L03 tem uma bateria de 37,25kWh e um motor a gasolina de quatro cilindros e 1,5 litros. A tração é sempre do motor elétrico traseiro e tem uma potência de 180 kW, o equivalente a 245 cv. Nesta motorização, a Xpeng anuncia uma autonomia de 215 km em modo totalmente elétrico e mais de 1000 km em autonomia combinada, com um consumo de 5,5 l/100 km, em circulação com alimentação apenas a gasolina.
A grande novidade, com entregas para o início do ano, o novo 100% elétrico Xpeng L03 e que será a entrada de gama da marca em termos de preço, mas em contraste, terá soluções tecnológicas pouco comuns em veículos deste nível.
Verdadeiramente, a Xpeng quer mostrar que não é preciso pagar uma fortuna para aceder ao “state of the art” em tecnologia automóvel. Trata-se de uma viatura pensada por IA e servida por IA. O destaque está no sistema operativo XOS 6 e que integra o Google Maps de forma nativa e que inclui o novo processador Turing, nativo da Xpeng, frisamos, e que oferece uma capacidade de 750 TOPS, uma potência de cálculo excecionalmente elevada e dedicada a redes neurais. Este chip está integrado na versão topo de gama do L03, a Ultra, permite a assistência à condução VLA 2.0 e oferece condução autónoma de nível 4 (num máximo de 5), ou seja, pode percorrer rotas programadas no smartphone, sem intervenção do condutor. O sistema não está autorizado a funcionar na União Europeia, pois o limite legal permite ir até nível 2+, sendo que o carro pode controlar sozinho a direção, mas o condutor é responsável por tudo o que envolva a segurança do veículo.
O L03 100% elétrico tem quatro versões, a Standard Range com 445 km de autonomia, a versão Long Range com 520 km de autonomia, a versão AWD performance, com tração integral, 285 km de potência e 440 km de autonomia, e ainda a versão Ultra, com chips de IA Touring, sistema de condução NGP VLA 2.0, e com autonomia entre os 440 km e os 480 km.
ADN especial
A Xpeng quis criar um veículo excecional, com um custo controlado, e com agilidade, performance e aerodinâmica (coeficiente aerodinâmico Cx de 0,228) e, para isso, foi buscar um líder na matéria, JuanMa López, um antigo responsável de design exterior da Ferrari.
Foi criado um SUV do segmento C com design diferente daquilo que têm sido os modelos europeus, com um tejadilho num corte coupé, um ar robusto e minimalista nas formas e a privilegiar aquilo que é a eficiência e a economia de consumos elétricos. Com segurança reforçada da bateria 3C, com proteção térmica e proteção contra colisões, o veículo possui uma estrutura em gaiola de aço de alta resistência, a par de sete airbags de série.
Neste ADN e com IA a assumir tudo, não podemos esquecer que este carro consegue reinterpretar as intenções do condutor e adaptá-las às funções que o SUV permite. Vamos esperar pelo teste dinâmico no próximo ano.
O jornalista viajou a convite da Xpeng/Salvador Caetano Auto