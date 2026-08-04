Zeekr 9X promete carregar a bateria em 9,5 minutos

A tecnologia está a avançar rapidamente e o novo Zeekr 9X é prova disso. Este é o novo SUV de luxo da marca chinesa, cujos designers tiveram a preocupação de o conceber dentro do estilo europeu, adicionaram o “state of the art” em termos de tecnologia. Temos um sistema Super Hybrid que combina dois motores elétricos com um outro motor a combustão e debita uns incríveis 897cv de potência. Mas mais extraordinário é a capacidade de bateria, que ganha com a arquitetura de 900V e, por isso, permite o carregamento entre os 10% e os 80%, em 9,5 minutos, de acordo com fonte oficial.

Para a Zeekr este é o novo conceito de luxo, com seis lugares, e desenvolvido nos escritórios de Gotemburgo, Suécia. O exterior é, claramente, influenciado pelas linhas de desenho dos iates e a linguagem visual é contemporânea, com arte e luxo. A grelha frontal tem a forma de cascata e a barra de luz ultrafina define o estilo, e a ideia é de continuação na traseira do veículo. Mantendo o conceito de botão, no entanto, tudo foi eletrificado, desde as cortinas aos apoios para as pernas nos passageiros traseiros. No interior são as opções de entretenimento que se destacam, caso de um ecrã OLED de 17 polegadas que foi instalado no teto e que pode ser acionado durante as viagens. Fonte oficial destaca ainda a sonoridade do sistema áudio que permite uma “experiência quadrimensional”, e que lhe dá o aspeto de sala de cinema privada.