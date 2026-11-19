O particípio passado do verbo empoderar aplica-se, ipsis verbis, à Fiat na utilização da Inteligência Artificial (IA). E não foi por acaso que a marca italiana, integrada no grupo Stellantis, foi selecionada como uma das “AI Impact Makers 2026”, uma lista da responsabilidade da Google e da Forbes Itália.

A lista distingue as empresas que se destacam pela utilização inovadora da IA, tendo a Fiat sido selecionada na categoria “Inovação Criativa”, nomeadamente pela abordagem utilizada na campanha de comunicação do Pandina.

Refere a marca que para a campanha deste citadino foram produzidos anúncios publicitários através da IA generativa, nomeadamente com o Google Veo 3.1 e o Nano Banana.

Aquilo que foi feito foi levar a IA a atuar como facilitador criativo, mantando a visão humana e a identidade da marca em cada etapa. A IA, refere a mesma fonte, permitiu às equipas criativas imaginar novas personagens, ambientes e mundos visuais em torno do automóvel, transformando um ícone da Fiat no protagonista de uma história contemporânea.

Refere a marca da Stellantis que a IA “abre novas possibilidades para a reinterpretar os ícones da maca, criar histórias relevantes para diferentes públicos e expandir ideias criativas para todos os mercados, canais e pontos de contacto, preservando ao mesmo tempo a identidade distintiva que a torna a Fiat única.”