O mundo move-se a girar: Bem-vindo ao novo Motor24

A inovação é a força invisível que faz o mundo girar. Sem ela, a humanidade estagna. Não evoluímos, não progredimos. E, tal como a roda — uma das invenções mais marcantes da História —, precisamos de girar para avançar. Precisamos desse movimento contínuo para nos deslocarmos e para irmos mais longe, não apenas em distância física, mas também em alcance mental.

É com esta premissa que surge o novo Motor24. Este é um espaço integralmente dedicado à mobilidade: às novas e arrojadas formas de deslocação, mas também a todas as outras que continuam a assegurar o nosso quotidiano. Abraçamos a revolução elétrica nos automóveis com entusiasmo, mas fazemo-lo sem dogmas e sem esquecer as soluções de combustão. Estas últimas continuam vivas e não vão desaparecer tão cedo, precisamente porque as pessoas precisam de continuar a deslocar-se todos os dias através de meios práticos e ao seu alcance. A prioridade é responder às necessidades reais da sociedade, pois a única coisa que não é solução é parar.

Assim, e apesar de ser uma publicação assumidamente focada nos automóveis e nas motos, o Motor24 olha para todo o espectro do movimento humano. Dos aviões e até às cadeiras de rodas, passando pelas trotinetes se for caso disso — se inovar, se melhorar o nosso dia a dia e nos der mais autonomia, cá estaremos para noticiar e analisar.

O interior dos veículos — sejam eles quais forem — também merece a nossa atenção. É no habitáculo que decorrem revoluções, que muitas vezes passam despercebidas. Acompanhamos as mudanças nos cérebros informáticos que assumem progressivamente o controlo da condução e os sistemas de vigilância exigidos pela União Europeia em nome da segurança. Analisamos a fundo os novos ecossistemas de infoentretenimento com que as marcas nos equipam e a transformação do espaço a bordo. E não nos ficaremos pela tecnologia: das alterações ao Código da Estrada ao Direito Marítimo, tudo o que mexa com a liberdade individual de nos deslocarmos será examinado.

E, claro, os desportos motorizados não são esquecidos — como poderiam? A competição é o derradeiro laboratório de inovação, o palco onde a tecnologia é levada ao limite antes de chegar aos veículos das nossas estradas. Da eficiência das baterias aos combustíveis sintéticos, da segurança à aerodinâmica, muito do futuro da mobilidade nasce nas pistas. Além de que o desporto motorizado é também paixão, emoção pura e superação constante, valores que fazem parte do nosso ADN.

No Motor24, olhamos para tudo aquilo que nos ajude a evoluir, a mexer, a andar e a pensar. Interessa-nos tudo o que tenha, no seu centro, algo que rode. Seja um motor elétrico, a gasolina ou a carvão, o nosso critério é simples e transparente: desde que seja inovador e nos leve mais longe, tem aqui a sua casa. Bem-vindo a bordo.