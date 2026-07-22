Estatuto Editorial Motor24

O ‘Motor24’ é um órgão de informação especializada dedicado à informação sobre mobilidade nas suas mais variadas facetas, desde a apresentação de novos produtos automóveis à competição motorizada, abrangendo ainda as novas soluções e tecnologias de mobilidade num panorama em rápida transição.

O ‘Motor24’ é um órgão de informação especializada dedicado à informação sobre mobilidade nas suas mais variadas facetas, desde a apresentação de novos produtos automóveis à competição motorizada, abrangendo ainda as novas soluções e tecnologias de mobilidade num panorama em rápida transição.

O ‘Motor24’ prima pela informação fidedigna, em prol do interesse dos leitores e da relevância para os mesmos, através de isenção noticiosa e independência face a interesses económicos ou ideológicos.

O ‘Motor24’ defende e pratica a liberdade de expressão dos mais variados quadrantes, promovendo a liberdade de pensamento e respeitando as leis do país.

O ‘Motor24’ conta com sites parceiros que, fornecendo os seus conteúdos, considerados informativos e relevantes, servem para fomentar o nível de conhecimentos e informação em áreas diferenciadas relacionadas como setor da mobilidade. Os artigos devidamente marcados com as sub-marcas dos sites parceiros são da sua responsabilidade em termos de correção das informações.

Os artigos de opinião devidamente assinalados são da inteira responsabilidade dos seus autores, não condicionando a independência editorial do ‘Motor24’.

O ‘Motor24’ compromete-se a trabalhar de forma isenta, transparente e com respeito às normas de ética e deontologia profissionais, respeitando ainda o princípio do sigilo da fonte, que considera essencial.