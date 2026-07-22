Ficha Técnica Motor24

Diretor:

Filipe Alves

Diretor Executivo:

Ricardo Simões Ferreira

Redação:

Nuno Braga

Adelaide Cabral

Tomás Gonçalves Pereira

Vítor Norinha (Colaborador)

Diretor Geral Editorial do Global Media Group

Filipe Alves

Encarregado de Proteção de Dados / Data Protection Officer (DPO): Pedro Vilela

Direção de Tecnologia: Élio Cassol

Direção Comercial: Daniel Barata (diretor) e Pedro de Almeida Lima (coordenador)

Coordenação Digital: Raquel Baptista Lopes

Arquivo: Sara Guerra (documentacao@globalmediagroup.pt)

Propriedade

Global Notícias Media Group, S.A.; Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Almada.

Capital social: 9.309.016,95 euros.

NIPC: 502535369

Sede: Rua Casal do Canas, nº 16, 2790-204 Carnaxide

Morada da Redação: Rua Mouzinho da Silveira, 27, 2.º – 1250-166 Lisboa

Detentores de 5% ou mais do capital da empresa

Páginas Civilizadas, Lda. - 41,51%

KNJ Global Holdings Limited - 29,35%

José Pedro Carvalho Reis Soeiro - 20,40%

Grandes Notícias, Lda. - 8,74%

Conselho de Administração

Luís Figueiredo Trindade (Presidente)

Kevin King Lun Ho

Victor Santos Menezes

António Mendes Ferreira

Editor: Global Notícias, Media Group, S.A.