Ficha Técnica Motor24

Diretor:
Filipe Alves
Diretor Executivo:
Ricardo Simões Ferreira
Redação:
Nuno Braga
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Tomás Gonçalves Pereira
Vítor Norinha (Colaborador)
Diretor Geral Editorial do Global Media Group
Filipe Alves
Encarregado de Proteção de Dados / Data Protection Officer (DPO): Pedro Vilela
Direção de Tecnologia: Élio Cassol
Direção Comercial: Daniel Barata (diretor) e Pedro de Almeida Lima (coordenador)
Coordenação Digital: Raquel Baptista Lopes
Arquivo: Sara Guerra (documentacao@globalmediagroup.pt)
Propriedade
Global Notícias Media Group, S.A.; Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Almada.
Capital social: 9.309.016,95 euros.
NIPC: 502535369
Sede: Rua Casal do Canas, nº 16, 2790-204 Carnaxide
Morada da Redação: Rua Mouzinho da Silveira, 27, 2.º – 1250-166 Lisboa
Detentores de 5% ou mais do capital da empresa
Páginas Civilizadas, Lda. - 41,51%
KNJ Global Holdings Limited - 29,35%
José Pedro Carvalho Reis Soeiro - 20,40%
Grandes Notícias, Lda. - 8,74%
Conselho de Administração
Luís Figueiredo Trindade (Presidente)
Kevin King Lun Ho
Victor Santos Menezes
António Mendes Ferreira
Editor: Global Notícias, Media Group, S.A.