Diariamente, 150 autocarros da Carris estão parados em oficinas, fruto de avarias. Quem o diz é Rui Lopo, presidente da empresa que reconhece que os mesmos "são antigos".

Na Mobi Summit, que está a decorrer no Taguspark, em Oeiras, o próprio reconheceu a importância de um leque de medidas ligadas ao setor dos transportes. No entanto, lembra, "podemos ter muitas faixas bus, mas, se não tivermos motoristas e autocarros", o efeito prático será pouco ou nenhum.

Ora, um dos problemas com que o responsável se depara todos os dias é a "taxa de imobilização de 16%", entre os autocarros que têm a função de circular essencialmente no concelho de Lisboa. Em causa estão os autocarros que estão parados, em oficinas, para a resolução de avarias. Em causa estão "150 autocarros" parados, todos os dias, diz Rui Lopo.

Nesse sentido, a Carris está a recrutar e conta com um saldo positivo de 150 motoristas em 2026. Para o próximo ano, "precisamos de mais 215 líquidos", diz. Em causa está o saldo entre o total de contratações e as saídas destes trabalhadores. Ao mesmo tempo, a empresa está a renovar a frota e tem a caminho, para chegarem já em 2027, 150 autocarros elétricos.

O plano é investir, até 2030, um total de 400 milhões de euros em toda a transformação da frota e das infraestruturas necessárias (desde logo os postos de carregamento). O objetivo final passa por dispor em exclusivo de autocarros 100% elétricos, precisamente até ao final da década.

Mas os problemas identificados ao nível da oferta de serviços nos transportes públicos não se limitam à Carris.

Das estradas ao digital

Tendo participado no mesmo painel de debate, Carlos Humberto Carvalho, presidente na TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa, reconhece que há erros e faz saber que a empresa está atenta, inclusive no ambiente digital. "Vemos as críticas nas redes sociais", diz, deixando a garantia de que, no sentido de corresponder às exigências dos utilizadores, "todos os meses há alterações".

Ainda assim, falta que se produzam melhorias na interface e "mais oferta", salienta. É que, entre 2023 e 2026, "a oferta subiu 25% e a procura subiu 45%", sublinhou, no sentido de alertar para os problemas existentes, no que diz respeito ao setor dos transportes, na Área Metropolitana de Lisboa (AML).