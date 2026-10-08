Compacto Geely E2 completa a oferta em Portugal

Foi num ambiente de festa que a chinesa Geely apresentou a sua nova coqueluche para o mercado dos elétricos no mercado nacional, o E2. Falamos de ambiente eufórico porque esta apresentação oficial foi feita com a Salvador Caetano Auto, a distribuidora da marca, e reuniu duas centenas de convidados em Vila Nova de Gaia.
O novo Geely E2 tem 4,125 metros de comprimentos, cinco lugares, tração traseira e suspensão traseira independente multibraço. Chega à Europa com três versões e duas baterias, a de 35kWh permite 252km em circuito WLTP, e uma outra bateria de 47kWh que permite 345km WLTP, mas que a marca diz chegar próximo dos 500km em circuito combinado. Forte em tecnologia, o E2 tem 24 sistemas de ajudas à condução e uma bagageira de 1320 litros com os bancos traseiros rebatidos, e ainda um compartimento dianteiro com 70 litros. De realçar que podem ser feitas pré-encomendas, mas o E2 apenas chegará a Portugal no final do ano, sendo que já ganhou o título de elétrico compacto mais vendido do mundo e o preço com IVA fica nos 21.894 euros.
A Geely, que promete ter 15 concessionários até final deste ano, já tem em comercialização, em Portugal, o Geely E5 com um motor elétrico e 160kW ou 218cv de potência, uma bateria de 60,22kWh e uma autonomia combinada indicada pela marca, de 430km, com o preço de entrada a situar-se nos 38.376 euros, com IVA incluído.
O modelo Starray EM-i, também disponível, tem tecnologia super hybrid plug-in. Com autonomia total de 1055km em ciclo WLTP, o preço de entrada situa-se nos 35.485 euros.
A Geely tem apostado em I&D, com plataformas e tecnologias próprias, caso da arquitetura inteligente GEA, a tecnologia de baterias short blade e o sistema híbrido EM-i. No ano de 2025 as marcas sob gestão da Geely Auto Group venderam mais de três milhões de veículos, incluindo, as marcas Geely, Lynk & Co e Zeekr.