Nissan lança o Kicks com tecnologia e-Power

A tecnologia eletrificada da Nissan volta a dar que falar com o lançamento do novo crossover do segmento B na Europa, o Kicks e-Power.

Esta tecnologia híbrida permite ao Nissan kicks entrar na terceira geração, mas ao contrário da anterior fabricada no Japão, México e Brasil, a nova geração conta com uma motorização específica e vai ser produzida no Reino Unido, concretamente em Sunderland.

Esta tecnologia e-Power permite um desenho diferente da motorização, com as rodas a serem acionadas exclusivamente por um motor elétrico.

Com efeito, o motor a gasolina é utilizado apenas para gerar eletricidade e recarregar a bateria de bordo. Este sistema de motorização foi lançado em 2025, entretanto redesenhado, permite melhor eficiência energética e emissões reduzidas.

Na prática este tipo de motor permite uma resposta instantânea e uma aceleração linear ao estilo de um veículo elétrico, mas o abastecimento é feito num posto de gasolina.

A unidade de Sunderland tem experiência na montagem desta tecnologia híbrida e-Power pois também faz a montagem do Qashqai, do Juke e do Leaf.

Sunderland receberá um investimento adicional de 200 milhões de euros para a montagem deste novo veículo.

A Nissan fez recentemente o anúncio do elétrico compacto do segmento A para a Europa, o PIXO. Em 2027 está previsto que Sunderland também fabrique o novo Nissan Juke de terceira geração e que será 100% elétrico.