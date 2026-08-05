Paragem de central nuclear na Hungria ameaça ritmo de produção do novo BMW iX3 em Debrecen

Poucos dias após ter assinalado o marco de 50 mil unidades produzidas do novo iX3 em apenas nove meses de operação comercial, a fábrica do BMW Group em Debrecen enfrenta o seu primeiro grande teste externo. A paragem sem precedentes da central nuclear de Paks — provocada pela seca severa na Europa Central e pela queda drástica do caudal do Rio Danúbio — apanhou o setor industrial húngaro de surpresa e colocou em alerta os planos de expansão do construtor bávaro.

A central de Paks, operacional há 44 anos, representa quase metade de toda a energia elétrica produzida na Hungria. Sem caudal suficiente no Danúbio para assegurar o arrefecimento em segurança dos seus quatro reatores, o sistema elétrico húngaro viu-se privado de uma fatia substancial da sua capacidade de geração de base, levando o governo local a solicitar reduções imediatas de consumo a grandes instalações industriais.

Para satisfazer uma carteira de encomendas global que já se aproxima rapidamente das 100 mil unidades, a BMW tinha recentemente antecipado a introdução de um segundo turno de trabalho em Debrecen.

Durante as horas do dia, a unidade húngara — desenhada sob o conceito sustentável iFACTORY — consegue operar com grande grau de autossuficiência energética graças ao seu parque fotovoltaico de 50 hectares, uma das maiores infraestruturas solares industriais da região.

No entanto, a operação do turno da noite depende obrigatoriamente do fornecimento da rede pública nacional. Para responder às exigências de emergência e evitar a interrupção da linha de montagem, o BMW Group implementou de imediato um plano de contingência que reduz em 15% o consumo global da fábrica.

Este pacote de poupança imediata atua sobretudo no plano operacional secundário: redução da intensidade da iluminação fabril, otimização dos sistemas de climatização e controlo térmico, e recalibração temporária da infraestrutura de carregamento elétrico interna.

Até ao momento, a linha de produção do iX3 mantém a atividade sem paragens diretas. Contudo, se as condições climatéricas não permitirem a recuperação dos níveis do Danúbio e a consequente reativação da central nuclear a curto prazo, a limitação de potência na rede pública poderá condicionar o objetivo da marca de atingir a velocidade de cruzeiro no arranque da sua arquitetura Neue Klasse.