Portugal no calendário da F1 a 13 de junho de 2027. Anúncio ocorrerá esta semana

O regresso de Portugal ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 está marcado para o fim de semana de 13 de junho de 2027 no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), de acordo com a versão final do calendário provisório já distribuída aos intervenientes do setor.

A oficialização da temporada de 2027 pela Formula One Management (FOM) está prevista para o decurso desta semana, ficando a confirmação definitiva da data dependente apenas da ratificação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel (WMSC) da FIA e da harmonização de datas com as 24 Horas de Le Mans.

A colocação de Portimão na segunda semana de junho consta dos documentos de trabalho enviados às dez equipas da grelha, aos promotores locais e aos operadores logísticos e de frete do campeonato. O circuito algarvio surge assim posicionado no arranque da digressão europeia de verão, inserido no bloco territorial após as passagens por Espanha e pelo Mónaco, e antes da deslocação para o centro da Europa.

Ainda que a integração de Portugal esteja contratualmente blindada, a validação do fim de semana exato carece da chancela formal da federação internacional. O órgão federativo procura tradicionalmente evitar que grandes provas do automobilismo coincidam com a mítica corrida de resistência em França, salvaguardando audiências globais de televisão.

Por se tratar de uma etapa cujo ‘circo’ segue por via rodoviária e sem os constrangimentos de transporte marítimo das rondas intercontinentais, o pelotão europeu dispõe da flexibilidade logística necessária para pequenos acertos de datas antes da publicação da versão homologada.

Daí o suspense que ainda envolve o anúncio oficial desta data para o Grande Prémio do Algarve, apesar dos documentos já distribuídos ao paddock e operadores logísticos, que foram objeto de fuga de informação.

Da solução de emergência ao contrato em Londres

O regresso agora calendarizado culmina um processo de aproximação iniciado há sete anos. Em 2020 e 2021, durante a crise sanitária da covid-19, o Autódromo Internacional do Algarve entrou na grelha como alternativa de recurso após o cancelamento em massa de provas fora da Europa. A infraestrutura de Portimão, detentora da homologação de Grau 1 da FIA, recebeu rasgados elogios de pilotos e equipas pelo desenho técnico e pelo acentuado desnível do traçado.

A oportunidade para a reintegração em regime plurianual abriu-se com a recusa dos promotores privados do Grande Prémio dos Países Baixos em prolongar o contrato de Zandvoort para lá de 2026, abrindo uma vaga para a rotação de pistas no continente europeu.

O impulso decisivo para a candidatura nacional surgiu no verão de 2025, com o anúncio público do apoio governamental liderado por Luís Montenegro, sustentado em estimativas do Turismo de Portugal que apontavam para um impacto económico superior a 140 milhões de euros na região algarvia.

O processo ficou formalmente selado em Londres a 16 de dezembro de 2025, data em que o Executivo e a administração da F1 assinaram o contrato que garante a realização do Grande Prémio de Portugal nas temporadas de 2027 e 2028.

Terreno para testes

Apesar de a estreia oficial em Grandes Prémios só ter acontecido em 2020 e 2021, o asfalto do Autódromo Internacional do Algarve estava longe de ser terreno virgem para a Fórmula 1. A pista de Portimão acumulava já quilómetros com a categoria rainha graças a três passagens de testes que marcaram a sua história.

Em dezembro de 2008, escassas semanas após a inauguração do circuito algarvio, Ferrari e McLaren usaram a pista de Portimão com sessões de desenvolvimento partilhadas. Um mês depois, em janeiro de 2009, o circuito acolheu ensaios coletivos de pré-época onde rodaram estrelas como o recém-consagrado campeão Lewis Hamilton e Fernando Alonso – marcados pelo insólito episódio meteorológico em que as equipas, fugindo ao rigoroso inverno do norte da Europa em busca do sol algarvio, foram surpreendidas por um violento temporal de vento, chuva torrencial e granizo que paralisou os trabalhos na pista.

Por fim, em 2017, o autódromo de Portimão foi palco dos testes privados da McLaren, que serviram de verdadeiro batismo de fogo a Lando Norris, que ali guiou pela primeira vez na carreira um monolugar de F1.