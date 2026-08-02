Sami Pajari vence Rali da Finlândia e lidera pódio 1-2-3 da Toyota

Sami Pajari e o copiloto Marko Salminen triunfaram no Rali da Finlândia este domingo (2 de agosto), garantindo uma vitória emotiva em casa após um fim de semana marcado por forte drama e percalços entre os favoritos.
O jovem piloto da Toyota assumiu o topo da classificação no sábado, beneficiando do acidente de Sébastien Ogier, e geriu o ritmo ao longo das últimas especiais para assegurar o segundo triunfo da carreira na categoria principal do Mundial de Ralis (WRC).
A vitória de Pajari fixou também um marco histórico no desporto motorizado: tratou-se da 200.ª vitória de pilotos finlandeses na história do WRC.
A Toyota Gazoo Racing dominou por completo os lugares do pódio. Oliver Solberg terminou no segundo posto, a 26,7 segundos de Pajari, superando dores nas costas na fase final da prova. Já o britânico Elfyn Evans, líder do campeonato mundial, completou o trio de frente na terceira posição (a 1.19,5m), consumando uma recuperação notável após ter capotado o seu Yaris Rally1 na manhã de sábado.
Adrien Fourmaux colocou o seu Hyundai i20 N no quarto lugar, enquanto o seu companheiro de equipa, Thierry Neuville, fechou os cinco primeiros da classificação geral.
Com este resultado, Evans segura a liderança do WRC com 30 pontos de vantagem sobre Pajari, quando restam disputar quatro provas para o encerramento da temporada.