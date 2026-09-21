Volvo XC60 e XC90 híbridos Plug-in com autonomia a dobrar

As novas versões dos híbridos Plug-in Volvo XC 60 e XC 90 mais que duplicaram a autonomia elétrica. O primeiro permite uma autonomia 100% elétrica de 200 km e o XC90 chega aos 160 km de autonomia, o que corresponde a uma melhora de duas vezes e meia relativamente aos modelos precedentes. Recorde-se que as motorizações a combustão usam gasolina.

No caso do XC60, o modelo da Volvo mais vendido de sempre, houve uma atualização do design, tecnologia e segurança. A imagem que a Volvo quis dar foi a de contemporaneidade e, por isso, passou a ter uma grelha atualizada e intervenções no para-choques dianteiro, no capô e nos guarda-lamas, que foram redesenhados. O veículo passou a ter faróis Matriz LED, com a assinatura luminosa do icónico “Martelo de Thor”; enquanto a traseira também sofreu atualizações com farolins LED e novos para-choques. O ambiente escandinavo no interior do veículo é visível com o redesenho do painel de bordo e dos painéis das portas, e recebeu aplicações em madeira.

Em termos de tecnologia temos as novas soluções a nível de segurança ativa da Volvo Cars, nomeadamente a capacidade de intervenção para evitar uma colisão ou reduzir as consequências de um acidente. Os exemplos de maior relevância são a direção automática de emergência, a travagem automática de emergência ou o alerta de passagem de ciclista antes da abertura da porta. Relevante ainda a câmara de 360 graus com visualização 3D. A nível de infoentretenimento a Volvo passou a disponibilizar um ecrã de 11,2 polegadas e o acesso à plataforma Volvo Car UX, com a interação com o automóvel a ser feita com o assistente de IA da nova geração da Google, o Gemini, podendo interagir em português.