Mercado da América do Norte crescesse 38%, enquanto a região considerada a Europa alargada aumentou as entregas em concessionário em cerca de 5%

A pic-up RAM 1500 é um dos modelos de grande êxito nos EUA (Foto: Stellantis)



O grupo Stellantis anunciou que, durante o segundo trimestre deste ano, entregou mais 10% de unidades em termos homólogos, o que significa que colocou nos concessionários 1,6 milhões de viaturas. Refere a empresa que detém marcas como Fiat, Peugeot, Citroën, Jeep ou Chrisler que os novos modelos automóveis permitiram que o mercado da América do Norte crescesse 38%, enquanto a região considerada a Europa alargada aumentou as entregas em concessionário em cerca de 5%.

Em contraste, os mercados do Médio Oriente/África e ainda a América do Sul registaram quebras homólogas de 3%. O mercado mais difícil foi o da Argentina. Estes volumes de entregas consolidadas vão permitir, posteriormente, definir o volume de vendas, explica a Stellantis.

Na América do Norte, os veículos de maior sucesso, e que permitiu um aumento de 122 mil unidades entregues em termos homólogos, foram o Ram 1500 com motor V8, o novo Ram 1500 TRX SRT, os modelos renovados Jeep Grand Wagoneer e o Grand Cherokee, e ainda o Chrysler Pacifica, para além do Charger SixPack.

Diferente é a escolha feita na Europa, que incidiu sobre os Leapmotor (marca chinesa representada pelo grupo multinacional), e outros modelos elétricos a bateria, os BEV, enquanto se mantém forte procura pelo Citroën C3 e o C3 Aircross, a par do Opel Frontera e do Fiat Grande Panda. Há outros registos de procura para o Jeep Compass.

No mercado do Médio Oriente e África regista-se a procura positiva de veículos na Argélia, sobretudo do Fiat Doblò, mas as entregas caíram na Turquia e nos países do Conselho de Cooperação do Golfo. Na América do Sul o Brasil teve um comportamento positivo, mas a grande quebra de compra registou-se na Argentina, como referimos. As entregas na região Ásia-pacífica continuam estáveis.